Сергей Сафоничев — человек, которого называли королем «серого» рынка luxury-часов, избежавший расплаты за рекордную контрабанду, — может попасть под уголовную статью за фальшивые документы, пишут «Известия». Следственный комитет проводит проверку в отношении него и группы товарищей, которые за считаные дни якобы выкупили автопарк Сафоничева.

По данным источника в правоохранительных органах, 2 ноября отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному округу Москвы (где прописан Сафоничев) начал проверку по сообщению о возможном преступлении — фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ, наказание в диапазоне от штрафа до ареста). Он и еще четверо могут стать подозреваемыми, если следствие сочтет, что документы, связанные с экстренной продажей автомобилей Сафоничевым, — поддельные.

Адвокат МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк отметил, что согласно законодательству проверка сообщения о преступлении может длиться максимум 30 суток, далее следователь обязан возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении. Однако на практике сроки проверки могут увеличиваться, уточнил он. Если в возбуждении дела будет отказано, а прокурор, руководитель следственного органа или суд отменит это постановление, назначается дополнительная проверка, тоже до 30 суток, и такое может происходить неоднократно.

Таким образом, Сафоничев рискует втянуться в долгую полицейско-судебную сагу. При этом он уже фигурирует в нескольких. По версии СМИ, Сафоничев на протяжении 20 лет был воротилой «серого» рынка элитных часов. Нежилое помещение на Большой Дорогомиловской якобы служило тайным салоном, в котором шла торговля только для влиятельных и доверенных клиентов. Насколько богат был Сергей Сафоничев, оценить сложно, но по косвенным признакам понятно, что мужчина не бедствовал.

С декабря 2014 по март 2015 года ФТС провела серию изъятий эксклюзивного импорта, ввезенного с нарушением таможенного законодательства, в том самом помещении на Дорогомиловской. Представители службы назвали это место «пещерой Али-Бабы». «Были обнаружены незаконно ввезенные в Россию товары ориентировочной стоимостью свыше 9 млрд рублей. В том числе наручные часы, ювелирные изделия, мобильные телефоны, сумки, дорогостоящие предметы одежды, алкогольная и табачная продукция», — сообщили в пресс-службе ФТС.

Эту операцию на брифингах и в пресс-релизах таможенники называли крупнейшей в истории ведомства.