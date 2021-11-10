Фондовые индексы в России незначительно растут в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 191,64 пункта. Индекс РТС вырос на 0,03% — до отметки 1 864,81.

По мнению главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, американские фондовые индексы дают сигнал на небольшую коррекцию, при этом рисков сильного снижения нет.

«Сегодня с утра американские фьючерсы снижаются на треть процента. Поэтому с большой вероятностью отечественные инвесторы примут этот ориентир за главный и продолжат аккуратно распродавать большинство бумаг. От сильного снижения отечественный рынок удерживает дорогая и продолжающая расти нефть. Если сегодня выйдут сильные данные от Минэнерго США по запасам, то котировки нефти попробуют завершить день выше технического сопротивления 86 долларов за баррель, до которого осталось пройти менее доллара. <…> В таких условиях нужно искать момент для спекулятивной покупки «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» с целью поймать процент-полтора роста», — отметил аналитик.