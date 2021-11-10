Жители России за девять месяцев 2021 года получили 9,1 млн новых кредитных карт на общую сумму 649,3 млрд рублей, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс».

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатели количества оформленных карт выросли на 23,8%, а объемов кредитных средств — на 46,2%. При этом средний лимит, одобряемый заемщикам, не изменился и составил 73,5 тыс. рублей.

Как отмечают в «Эквифаксе», портфель кредитных карт по итогам сентября 2021 года вырос год к году на 23,3% и достиг объема 1,148 трлн рублей. За этот же период уровень риска портфеля кредитных карт (просроченных более 90 дней кредитов) уменьшился на 0,28 процентного пункта и в целом на конец сентября составил 6,23%.

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