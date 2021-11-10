Внедрение налоговой оговорки 3,3 тыс. крупнейших налогоплательщиков, дающих сейчас две трети поступлений в бюджет, может практически полностью обелить российскую экономику и установить честную конкуренцию на рынках, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение Федеральной налоговой службы (ФНС).

Речь идет о появившейся с 2015 года практике включения в договоры между покупателем и продавцом (заказчиком и исполнителем) особых условий, уменьшающих налоговые риски. Важность оговорки сильно выросла с появлением в Налоговом кодексе статьи 54.1 о «налоговых схемах», установившей пределы осуществления прав бизнеса по исчислении платежей в бюджет. Налоговики уверены, что эти администрируемые на федеральном уровне компании являются регуляторами «спроса на добросовестность» для остального бизнеса, и применение в договорах с контрагентами нового инструмента «по цепочке» приведет к его выходу из тени.

Принимая оговорку, стороны гарантируют, что не будут нарушать статью 54.1, подтверждают наличие необходимых для выполнения обязательств ресурсов, дают согласие на общедоступность части сведений, составляющих налоговую тайну, и обязуются не использовать подрядчиков-«пустышек». Кроме того, прописывается право на возмещение потерь при предъявлении претензий налоговиков, возникших из-за несоблюдения оговорки. Как следует из приказа ФНС от 10 марта этого года, при наличии налоговой оговорки налогоплательщик, который не смог учесть расходы или применить вычет по НДС из-за недобросовестности контрагента, может потребовать от него возмещения убытков, а в случае отказа — удержать их сумму из расчетов по договору либо взыскать их в судебном порядке.

Впрочем, как отметил модератор круглого стола форума по этой теме, управляющий партнер компании Tax & Legal Management Василий Ваюкин, правоприменительной практики по оговорке пока не сложилось, она противоречива и суды в ряде случаев отказывают в возмещении имущественных потерь. Юрист отметил, что суды учитывают оговорку, только если стороны действуют добросовестно и проявляют должную коммерческую осмотрительность — к примеру, не заключают договоры с оговоркой с «пустышками». По его словам, опасения бизнеса по поводу оговорки сейчас связаны прежде всего с тем, не станет ли результатом ее применения перекладывание ответственности на добросовестных контрагентов, «с которых есть что взять» — через неправильное определение выгодоприобретателя по сделке.

Отмечается, что налоговики оценивают смысл нового механизма несколько иначе, чем юристы. По словам замглавы контрольного управления ФНС Варвары Бурлевич, налоговую оговорку следует рассматривать не как инструмент взыскания убытков после появления претензий налогового органа к покупателю, а шире — как формат взаимодействия бизнеса и государства, который позволяет предотвращать налоговые правонарушения и восстанавливать честную конкурентную среду. По ее словам, к примеру, клининговая отрасль или рынок частных охранных предприятий «не могут выйти из порочного круга нечестной конкуренции, когда заказчики не дают справедливых тарифов, включающих все налоги, и желающий честно работать не в состоянии это делать и тоже вынужден демпинговать».