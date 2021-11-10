По итогам октября чистый приток в паевые фонды акций составил рекордные 18,8 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds. Этот результат на 17% выше предыдущего рекорда, установленного в апреле, и на 38% выше сентябрьского результата.

Отмечается, что в менее рискованные фонды смешанных инвестиций поступило 15,6 млрд рублей, лишь на 1,4% меньше рекордного показателя января этого года. Наибольшим спросом пользовались фонды российских акций — как широкого рынка, так и ориентированные на сырьевые компании.

По словам директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, рост цен на нефть и газ, а также укрепление рубля стали теми драйверами, которые способствовали опережающему росту котировок российских компаний, составляющих основу паевых фондов, и, как следствие, высокому спросу со стороны частных инвесторов.

Вместе с тем, согласно данным Investfunds, в октябре чистый приток в розничные ПИФы оказался далеким от рекордных значений конца прошлого — начала этого года. Он составил около 25 млрд рублей, что на 2,2 млрд ниже показателя сентября. Это произошло из-за рекордного вывода средств из консервативных фондов облигаций. Чистый отток превысил 10 млрд рублей, вдвое выше показателя сентября и на 30% выше предыдущего рекорда, установленного в июне. Интерес к консервативным инструментам падает на фоне устойчивого снижения стоимости паев в этом году.

Согласно данным Investfunds, большая часть рублевых ПИФов облигаций показала снижение стоимости пая на 0,3–3% с начала года. При этом паи фондов валютных облигаций потеряли в цене 2–10%. Это происходит как из-за роста ставок на фоне ускоряющейся инфляции, так и из-за стабильного курса российской валюты.

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Особенно активно частные инвесторы забирали деньги из облигационных фондов после октябрьского заседания ЦБ, которое вызвало обвал на долговом рынке. «Продолжение цикла ужесточения политики со стороны Банка России оказывает давление на цены облигаций и на спрос на долговые инструменты со стороны частных инвесторов», — отметил директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Между тем управляющие отмечают хорошие перспективы фондов облигаций, поскольку считают, что цикл повышения ключевой ставки ЦБ приближается к своему завершению. «По мере снижения инфляции в 2022 году сформируются условия для снижения ключевой ставки. Это делает покупку облигаций и облигационных фондов привлекательной инвестиционной идеей на ближайшие 12–18 месяцев», — пояснил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.