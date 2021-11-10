СберБанк изучает возможность перехода на российское оборудование для проектов в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Коммерсант», уточняя, что сейчас банк применяет в основном решения американской Nvidia и опасается сложностей из-за санкций.

Источники на рынке радиоэлектроники рассказали, что 29 октября топ-менеджмент СберБанка провел закрытую встречу с руководителями разработчиков электроники и IT-интеграторов. Обсуждался потенциальный переход группы на российскую вычислительную технику, в том числе специализированные процессоры для систем ИИ. Сейчас «Сбер» использует оборудование Nvidia, но у его руководства есть опасения, что американская корпорация может ограничить применение своих технологий. Это «существенно усложнит развитие ИИ-проектов», пояснил собеседник, знакомый с ходом встречи. В частности, на оборудовании Nvidia работает представленный «Сбером» в 2019 году самый мощный в России суперкомпьютер Christofari.

По словам источников, топ-менеджмент банка на встрече интересовался, какие альтернативы смогут предложить российские компании.

«Сбер» также может купить долю в российском или зарубежном дизайн-центре, рассказали собеседник на рынке микроэлектроники, топ-менеджер крупного IT-интегратора, сотрудник госкорпорации и источник в правительстве. Два из них уточнили, что речь может идти о тайваньском производителе чипов VIA Technologies, который обладает лицензией на процессорную архитектуру x86.

Минпромторг приветствует переход на отечественные решения и будет стремиться к тому, чтобы отечественная промышленность соответствовала запросам заказчиков как по цене, так и по качеству, заявил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак. «Будем поддерживать такой переход всем арсеналом мер господдержки», — сказал он.

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, покупка дизайн-центра выглядит рискованной. «Подходить к задаче технологической независимости в области ИИ нужно комплексно, с привлечением Минпромторга и Минцифры. Нужно создавать кооперацию профильных российских софтверных и хардверных компаний и совместно решать эту задачу не только для «Сбера», — уточнил он. По его мнению, вкладываться нужно в рекрутинг ключевых зарубежных специалистов.