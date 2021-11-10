Банк России установил официальные курсы валют на 11 ноября.

Курс доллара снизился на 59,16 копейки, составив 70,695 рубля (71,2866 рубля на 10 ноября). Курс евро снижен на 86,27 копейки до 81,787 рубля (82,6497 рубля на 10 ноября).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 14:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 70,78 рубля (плюс 2 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 81,86 рубля (минус 4 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 70,51—70,93 рубля за доллар и 81,56—82,14 рубля за евро.