Банк России в ближайшее время направит на регистрацию в Министерство юстиции документ, вносящий изменения в стандарты добровольного страхования жизни. Об этом в интервью журналу «Современные страховые технологии» сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

«Хочу отметить, что мы трижды публиковали проект указания на публичное обсуждение при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия. Документ в ближайшее время будет направлен на регистрацию в Минюст. После вступления в силу указания страховщикам придется изменить продуктовую линейку, наладить отдельные бизнес-процессы. В краткосрочной перспективе можно ожидать сокращения объема премий в страховании жизни. Но в долгосрочной перспективе за счет улучшения качества таких страховых продуктов возможно возвращение к предыдущему росту», — рассказал Габуния.

По словам директора департамента страхового рынка Центробанка, документ направлен на усиление страховой защиты по договорам ИСЖ, НСЖ и стимулирование развития долгосрочных продуктов. «При его подготовке мы активно взаимодействовали со страховым сообществом», — отметил он.

«Сейчас представленные на рынке полисы ИСЖ в большинстве случаев нельзя назвать полноценным инвестиционным продуктом, который также не дает и качественной страховой защиты. Поэтому на текущем этапе основная задача, которую мы ставили перед собой при подготовке проекта указания, — защита страхователей с использованием регуляторного инструментария, который у нас есть в распоряжении», — заключил Габуния.