Совокупный объем вложений нерезидентов в ОФЗ сократился за октябрь на 55,7 млрд рублей. При этом отток происходил именно в последнюю неделю октября на фоне роста рублевых ставок. На это обращает внимание Банк России в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков», ссылаясь на данные Национального расчетного депозитария.

«Снижение доли участия нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах сопровождалось нетто-продажами данных категорий участников на вторичных биржевых торгах на сумму 78,7 млрд рублей, что в значительной степени повлияло на рост доходностей ОФЗ. В целом портфель ОФЗ нерезидентов сократился на 55,7 млрд рублей за счет их оттока на последней неделе октября (минус 74,3 млрд рублей) после повышения ключевой ставки. Продажи нерезидентов в последнюю неделю октября стали максимальными за последние полтора года, когда наблюдался отток иностранных участников из ОФЗ на фоне начала пандемии в марте 2020 года», — говорится в материале.

Уточняется, что отток иностранных инвесторов с рынка облигаций (государственных и корпоративных) больше в странах, в которых присутствуют в основном пассивные, а не активные фонды. Поскольку на российском рынке доля пассивных фондов составляет всего 18%, то это является дополнительным фактором устойчивости российского рынка государственного долга перед оттоком нерезидентов, замечает ЦБ.