На рассмотрение в Банк России за январь — сентябрь 2021 года поступило 186,2 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 12,5% меньше, чем за девять месяцев прошлого года. Такие данные представлены в «Отчете о работе с обращениями», подготовленном Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Такая динамика связана прежде всего с уменьшением почти на треть количества жалоб на банки по сравнению с девятью месяцами 2020 года, когда регулятору поступали обращения по реструктуризации кредитов из-за пандемии.

«Основной фактор снижения — сокращение поступления жалоб в отношении кредитных организаций по вопросам реструктуризации кредитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В общем количестве жалоб на долю кредитных организаций пришлось 57,6%, на долю НФО и участников корпоративных отношений — 34,5%», — говорится в материалах регулятора.

Одновременно с этим увеличилось поступление жалоб на микрофинансовые организации (плюс 37,3%) и страховые компании (плюс 20,4%).



Рост жалоб отмечался по большинству основных страховых тематик и во многом был обусловлен эффектом низкой базы, сложившейся на фоне ограничений из-за COVID-19 в апреле — июне 2020 года. Кроме того, на динамику обращений повлияло снижение доступности ОСАГО в ряде регионов.

Одной из причин всплеска жалоб на МФО стала деятельность неформальной группы взаимосвязанных организаций, которые нарушают права потребителей. Банк России в 2021 году исключил из реестра шесть МФО, входивших в эту группу. В структуре жалоб на МФО также растет доля навязывания дополнительных платных услуг.

На фоне продолжающегося притока розничных инвесторов на фондовый рынок в 1,6 раза выросло число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Благодаря изменению с 2019 года правил перевода пенсионных накоплений число жалоб на негосударственные пенсионные фонды продолжает снижаться (минус 28,9%).

Основной причиной жалоб на мисселинг (плюс 14,8%) остаются некорректные продажи инвестиционного страхования жизни. В то же время продолжает расти число жалоб на мисселинг продуктов и услуг брокеров. Для более эффективного и точечного пресечения мисселинга Банк России теперь будет использовать проверки финансовых организаций.