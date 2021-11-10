Всем клиентам «Тинькофф Мобайла» вне зависимости от используемой мобильной операционной системы — Android или iOS — теперь доступен бесплатный определитель телефонных номеров. Сервис помогает защищать от мошенников и спам-звонков, говорится в сообщении компании.

«Тинькофф» запустил собственный определитель номера в декабре 2020 года. Он был доступен абонентам любых мобильных операторов, являющихся клиентами экосистемы, но только пользователям iOS. Теперь определитель стал доступен абонентам, использующим и iOS, и Android.

Определитель номера «Тинькофф» анализирует, кому может принадлежать телефонный номер, проверяя его с помощью агрегированной базы мобильных номеров и собственной антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Все номера разделяются на три категории: мошенники, спам/реклама, потенциально полезные звонки от организаций.

Как только Tinkoff Call Defender определяет звонок как мошеннический, а определитель номера предупреждает пользователя, информация автоматически передается в банк для возможной блокировки подозрительных банковских операций. «Благодаря этим технологиям абоненты «Тинькофф Мобайла» получают дополнительную защиту финансов. Если номер не принадлежит злоумышленникам или спамерам, абонент увидит название компании или ее сферу деятельности», — говорится в релизе.

Среди прочего отмечается, что базы телефонных номеров обновляются оперативно при помощи моделей машинного обучения. Сами абоненты тоже могут пополнять базу мошеннических и спам-звонков с помощью чата в мобильном приложении «Тинькофф» или «Тинькофф Мобайла».