Исполнение расходов федерального бюджета РФ на реализацию нацпроектов по состоянию на 1 ноября 2021 года предварительно составило 1,764 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 ноября 2021 года — составило 1,764 трлн рублей, или 73,7% от плановых бюджетных назначений», — отмечается в сообщении.

Наивысшие показатели исполнения расходов зафиксированы по проектам «Наука и университеты» (88%), «Демография» (87,3%), «Здравоохранение» (83,2%), «Безопасные качественные дороги» (79%), «Жилье и городская среда» (75,3%) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (73,2%).

Далее следуют проекты «Производительность труда» (69,4%), «Культура» (69,3%), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (транспортная часть, 67,7%) и «Международная кооперация и экспорт» (68,1%).

Самые низкие показатели по исполнению расходов зафиксированы по проектам «Образование» (51%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (46,5%), «Экология» (44,5%), «Цифровая экономика Российской Федерации» (41,4%).