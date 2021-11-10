Рубль завершил основную валютную сессию среды разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск повысился на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,0125 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 39,8 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,51—71,0425 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,8025 рубля, уменьшившись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,1 тыс. сделок на 436,3 млн евро по курсам от 81,5625 до 82,14 рубля за евро.

В начале основной сессии рубль сдал позиции, реагируя на существенную просадку нефти и глобальных площадок, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Тем не менее, обращает внимание эксперт, некоторое время российская валюта удерживалась в небольшом плюсе к бивалютной корзине.

«Поддержку рублю оказывает возвращение интереса инвесторов к ОФЗ. Их высокие доходности могут привлечь нерезидентов, что увеличит приток инвалюты на российский рынок, способствуя укреплению рубля, — комментирует аналитик. — Индексы потребительских цен в США превысили прогноз в месячном и годовом выражении, что вызвало резкое снижение мировых рынков и усиление восходящей динамики доллара. На этом фоне рубль увеличил потери, однако быстро нивелировал данный импульс благодаря нефти, ускорившей восстановление».