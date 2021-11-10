Рубль в октябре укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют; динамика российской национальной валюты за январь — октябрь также была положительной, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — октябре 2021 года».

По номинальному курсу рубль в октябре укрепился к доллару по сравнению с сентябрем этого года на 2%, по реальному — на 2,7%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.



По сравнению с декабрем 2020 года рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 3,6%, по реальному — на 4,7%.



В январе — октябре 2021 года рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в аналогичный период 2020-го, на 3,4% по номинальному курсу и на 1,6% по реальному.



Средний номинальный курс доллара в октябре текущего года составил 71,49 рубля против 72,89 рубля в сентябре. Средний курс с начала текущего года — 73,75 рубля за доллар.



Укрепление рубля к евро в октябре по отношению к предыдущему месяцу составило 3,6% по номинальному курсу и 4,3% по реальному. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано укрепление на 8,6% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 11,5%.



В январе — октябре 2021 года номинальный курс рубля к евро снизился на 8,6% в годовом выражении, реальный — на 4,8%.

Средний номинальный курс евро в октябре 2021-го составлял 82,95 рубля против 85,94 рубля в сентябре. Средний номинальный курс за десять месяцев — 87,99 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в октябре по сравнению с сентябрем этого года на 3,1%, реальный, по оценке, — на 3,7%. По сравнению с декабрем 2020-го укрепление рубля составило 6,7% и 8,7% соответственно. Ослабление нацвалюты за десятимесячный период по сравнению с январем — октябрем прошлого года равнялось 6,1% по номинальному курсу и оценивается в 3,5% по реальному.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.