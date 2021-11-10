ДелоБанк (банковская группа СКБ-Банка) запустил сервис, который позволит получать платежи от клиентов — физических лиц автоматически, через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С данным сервисом предприниматель сможет предложить своим клиентам привязать счет для оплаты через СБП и экономить на комиссиях за прием безналичных платежей. Оплата может быть как периодической, так и «разовой» — по факту покупки», — говорится в релизе.

В финучреждении уточняют, что клиенты ДелоБанка могут самостоятельно интегрировать новый сервис и предоставлять его клиенту в личном кабинете. Покупатель верифицирует в приложении своего банка — участника СБП привязку счета и подтверждает свое согласие на проведение регулярных операций. После получения банком согласия на автоплатеж деньги со счета покупателя будут мгновенно поступать на расчетный счет компании согласно заданным параметрам.