Рубль незначительно укрепляет позиции к доллару и дешевеет к евро в ходе утренних валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,23 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:49 мск стоил 81,74 рубля (плюс 10 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,22—71,44 рубля за доллар и 81,73—81,97 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.