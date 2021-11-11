Предприниматель Илон Маск реализовал более 2,5 млн опционов на акции принадлежащей ему компании Tesla, а затем продал их спустя несколько дней после проведения опроса в Twitter. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ регулятора.
По информации, имеющейся в документе, Маск реализовал опционы по цене 6,24 доллара. Предприниматель продал ценные бумаги впервые с 2016 года, отмечает агентство. Тогда он в последний раз продал свои акции, чтобы оплатить подоходный налог в размере 590 млн долларов.
В свою очередь агентство Reuters отмечает, что американский предприниматель продал акции на сумму около 5 млрд долларов.
Маск в субботу предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали возможную продажу ценных бумаг. После этого предприниматель подтвердил, что «был готов принять любой результат».
Основатель компании Tesla Илон Маск от падения акций автопроизводителя на фоне опроса подписчиков в Twitter потерял 50 млрд долларов, это стало крупнейшим падением состояния и превзошло потери основателя Amazon Джефа Безоса после развода, сообщает Блумберг.