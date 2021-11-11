Предприниматель Илон Маск реализовал более 2,5 млн опционов на акции принадлежащей ему компании Tesla, а затем продал их спустя несколько дней после проведения опроса в Twitter. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ регулятора.

По информации, имеющейся в документе, Маск реализовал опционы по цене 6,24 доллара. Предприниматель продал ценные бумаги впервые с 2016 года, отмечает агентство. Тогда он в последний раз продал свои акции, чтобы оплатить подоходный налог в размере 590 млн долларов.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что американский предприниматель продал акции на сумму около 5 млрд долларов.

Маск в субботу предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали возможную продажу ценных бумаг. После этого предприниматель подтвердил, что «был готов принять любой результат».