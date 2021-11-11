Страховщики раскритиковали законопроект Минфина по регулированию полиса долевого страхования жизни (ДСЖ), или unit-linked; Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил на имя замминистра финансов Алексея Моисеева свой отзыв на законопроект ведомства, пишут «Ведомости».

Это не просто появление нового полиса, а, по сути, полное изменение существующего регулирования страхования жизни: законопроект фактически прекращает существование других двух – инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни; предполагается, что только ДСЖ можно будет продавать как полис страхования жизни с инвестиционной составляющей; такое изменение необходимо из-за того, что полисы ИСЖ и НСЖ продают гражданам недобросовестно, в качестве альтернативы вкладу или ценным бумагам, и гражданам не раскрывается, как инвестируются их средства и начисляется инвестдоход, следует из письма союза.

Такой подход противоречит мировой практике: долгосрочные накопительные страховые продукты должны иметь дополнительный инвестдоход, так как это инструмент компенсации инфляции и сохранения покупательной способности; без инвестиционной составляющей экономическая мотивация формировать сбережения в виде НСЖ снизится, что приведет к стагнации или даже снижению накоплений населения в этом наиболее перспективном сегменте; законопроект также не содержит положений, определяющих, как страховщикам исполнять обязательства с уже заключенными договорами НСЖ и ИСЖ, которые формально выпадают из-под регулирования после его принятия, говорится в письме ВСС.

Минфин раскрыл детали запуска долевого страхования жизни Новый полис полностью заменит ИСЖ и трансформирует НСЖ, сделав его накопительным продуктом с упором на страховую ценность, ожидают в Минфине.

Страховщики также раскритиковали предложение Минфина, согласно которому инвестиционная часть договоров ДСЖ будет регулироваться отдельно законом об инвестиционных фондах, что, по логике ведомства, позволит использовать механизм защиты прав клиентов, которые применяются на рынке коллективных инвестиций, и сделать продукт прозрачнее — для продажи ДСЖ страховщик должен будет получить лицензию управляющей компании, так, договор ДСЖ сможет комбинировать услуги по страхованию и доверительному управлению с возможностью одновременно получать страховую защиту и инвестдоход; это, считают в ВСС, делает полисы ДСЖ неконкурентоспособными по отношению к другим финансовым инструментам и неинтересными для потенциальных клиентов.

Страховщики обратили внимание и на предложение, которое касается определения размера страховой премии: проект предполагает, что порядок определения страховой суммы будет устанавливаться нормативным актом ЦБ, чтобы не допускать фактической продажи инвестпродуктов под видом договоров добровольного страхования жизни на случай дожития до определенного возраста; но сейчас вопрос страховой суммы решается только между страховщиком и страхователем, а законопроект не уточняет, каким образом и какие принципы будут использоваться в регулировании со стороны ЦБ.