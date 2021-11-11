Объем автокредитов, выданных за январь — сентябрь 2021 года, вырос на 61,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 713,8 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Всего за девять месяцев было выдано 697,6 тыс. автокредитов, что на 25,1% больше, чем за такой же период прошлого года.

Средняя сумма автокредита выросла на 42,1% по сравнению с сентябрем 2020 года и составила 1,158 млн рублей.

Совокупный портфель автокредитов российских кредитных учреждений по итогам сентября 2021 года достиг 1,07 трлн рублей, рост к сентябрю 2020-го составил 22,8%.

В материалах «Эквифакса» указано, что уровень риска портфеля автокредитов сохраняется на стабильно среднем и приемлемом для данного вида кредитов уровне. Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по автокредитам на конец сентября снизился до 6,09%, что на 0,56 процентного пункта ниже уровня на 30 сентября 2020 года.

Средний срок выдаваемого автокредита по итогам сентября 2021 года составляет 60,8 месяца, что на 16,4% выше показателя сентября 2020 года.