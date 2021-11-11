Банк «Приморье» улучшил условия по вкладу «Максимальный», сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Повышение ставки составляет до 1,2% в зависимости от срока размещения.

Так, ставка 8,2% годовых по вкладу «Максимальный» доступна при открытии депозита в рублях на срок 1 095 дней через мобильный банк. Минимальная сумма вклада неограниченна, а пополнение возможно в течение 91 дня с момента открытия.

Ставки на один из самых популярных сроков размещения (385 дней) по вкладу «Максимальный» составляют 7,2% при открытии в офисе и 7,4% при открытии через интернет-банк и мобильное приложение.