Фондовые индексы в России существенно снижаются в начале торговой сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи потерял 0,93% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 133,75 пункта. Индекс РТС опустился на 1,38% до отметки 1 828,08.

Как отметил главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, накануне финансовые и товарные рынки резко негативно отреагировали на рост инфляции в США в октябре до 6,2% в годовом исчислении.

«Сегодня индекс Мосбиржи отыграет вечерние распродажи отрицательным гэпом. Поддержка расположена в районе чуть выше 4 100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от сентября прошлого года, и на открытии рынка она может быть протестирована. Если рынок сумеет закрепиться ниже поддержки, то среднесрочным инвесторам нужно всерьез задумываться о сокращении длинных позиций. Пока же с утра американские фьючерсы, нефть и металлы слабо подрастают. Но нет оснований думать, что инвесторы забыли про инфляцию, возможно, пока мы видим лишь технический отскок на фиксации спекулятивной прибыли. Поэтому покупать сегодня с утра что-то даже спекулятивно на отскок рискованно», — полагает аналитик.