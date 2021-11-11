Верховный суд РФ опубликовал разъяснение, согласно которому многочисленные последовательные платежи от одного физического лица другому в течение длительного времени могут свидетельствовать о наличии между ними договорных отношений и не должны огульно признаваться неосновательным обогащением получателя.

Основанием стал судебный спор жителей Казани, который рассматривал Верховный суд. Истица обвиняла ответчика в неосновательном обогащении и требовала вернуть почти 2,5 млн рублей. Получатель денежных средств не отрицал, что ему на карту поступили переводы от заявительницы, однако пояснял, что работает в одной компании с супругом истицы и данные деньги предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам.

Районный суд Казани удовлетворил требования частично, взыскав предполагаемое неосновательное обогащение, а также проценты за пользование чужими средствами, отказав лишь в компенсации морального вреда. Верховный суд Татарстана с решением согласился. Суды опирались на отсутствие доказательств, подтверждающих законность получения денежных средств ответчиком.

При рассмотрении спора Верховным судом тот обратил внимание на то, что переводы от истца к ответчику были длительными и последовательными: за полтора года со счета истицы было сделано 23 перевода. При этом неосновательное обогащение может быть признано при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, ни на ином правовом основании, то есть происходит неосновательно.

«Также следует иметь в виду, что при наличии договорных отношений между сторонами возможность применения такого субсидиарного способа защиты, как взыскание неосновательного обогащения, ограничивается случаями, когда такое обогащение, приведшее к нарушению имущественных прав лица, не может быть устранено с помощью иска, вытекающего из договора», — поясняет ВС.

Суд также указал, что по такой категории дел на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, которое произошло за его счет, и обязанность указать причину, по которой в отсутствие правовых оснований произошло приобретение или сбережение ответчиком имущества за счет истца.

В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса РФ.

Согласно материалам дела, ответчик представлял документы, свидетельствующие о ведении переговоров с супругом истицы по поводу оплаты труда сотрудников, а также бумаги, подтверждающие начисление зарплат. Однако суды не стали приобщать к делу эти доказательства, а также не привлекли к процессу супруга истицы, отметил ВС.

К тому же суд не привел мотивов, по которым отклонил представленные стороной ответчика доказательства в подтверждение факта существования между сторонами деловых отношений, а также не дал им какой-либо оценки.

Кроме того, придя к выводу о том, что истица в отсутствие какого-либо обязательства целенаправленно и последовательно перечисляла денежные средства ответчику, суд не указал, почему в таком случае не применяются положения пункта 4 статьи 1109 ГК о том, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные лицом во исполнение заведомо для него несуществующего обязательства, недоумевает высшая инстанция.

Верховный суд РФ счел допущенные судами нарушения норм права существенными и непреодолимыми, в связи с чем пришел к выводу об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.