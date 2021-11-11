Мобильный оператор Yota не будет считать трафик на приложение VK для клиентов смартфонного продукта с 11 по 17 ноября. Как объяснила пресс-служба оператора, это для того, чтобы каждый смог посмотреть сериал «Ничего страшного».



«Yota поддерживает День борьбы с кибербуллингом уже несколько лет подряд. И мы очень хотим, чтобы на эту проблему обратило внимание как можно больше людей. Уверены, что интерактивный сериал от VK и студии Lateral Summer поможет раскрыть тему под правильным углом. Трансляция сериала состоится на видеоплатформе VK. Поэтому мы обнулили трафик на ресурс на неделю, чтобы каждый желающий мог посмотреть его и повлиять на сюжет», — комментирует PR-директор Yota Артем Рабчук.

День борьбы с кибербуллингом — 11 ноября — учрежден по инициативе VK Group в 2019 году. С этого дня и до конца ноября ведущие компании интернет-рынка РФ проводят специальные офлайн- и онлайн-акции, помогающие привлечь внимание общества к проблеме.