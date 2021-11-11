Портфели облигаций российских банков за год «похудели» на 10% из-за роста процентных ставок на рынке ОФЗ. Наибольшие потери от переоценки портфелей долговых бумаг понесли частные игроки из числа системно значимых, замечает Банк России в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

Как поясняет регулятор, в 2020 году, в период развертывания кризиса COVID-19, Банк России, как и другие центробанки в мире, значительно смягчил денежно-кредитную политику. Проводилась масштабная антикризисная поддержка, одной из мер было снижение процентных ставок. Многие регуляторы, в том числе Банк России, обращали внимание участников рынка на возросшую уязвимость к процентному риску, поскольку по мере восстановления экономики процентные ставки будут повышаться.

Однако усиление инфляционных тенденций в конце 2020 года заставило центральные банки предпринимать усилия по сдерживанию инфляционных рисков. В результате в 2021 году многие регуляторы перешли или готовятся перейти к завершению мягкой фазы денежно-кредитной политики, что уже находит отражение в рыночных ожиданиях и приводит к росту процентных ставок.

В России тенденция к росту процентных ставок на рынке ОФЗ началась в ноябре 2020 года и усилилась в 2021-м на фоне возрастающей инфляционной динамики. «С точки зрения финансовой стабильности важно учитывать влияние роста процентных ставок на долговые обязательства с фиксированными платежами, поскольку в случае их отражения в торговой книге происходит снижение их справедливой стоимости, что негативно влияет на прибыль и капитал банков», — обращает внимание ЦБ в обзоре.

Изменение стоимости портфелей долговых ценных бумаг у российских банков, по оценкам Банка России, за период с ноября 2020 года до конца октября 2021-го в среднем не превысило 10%. При этом ситуация сильно различается по отдельным банкам и группам банков. Наиболее устойчивая стоимость портфелей характерна для государственных банков из числа системно значимых в силу значительного объема ОФЗ с плавающим купоном, приобретенных в IV квартале 2020 года. По этой категории бумаг купонные платежи растут вслед за ростом рыночных ставок, так как привязаны к рыночному индикатору RUONIA, что позволяет сгладить влияние растущих процентных ставок на их стоимость. Как следствие, крупнейшие держатели указанных выпусков имеют наименьшее снижение стоимости их портфелей.

Наибольшие потери от переоценки портфелей долговых бумаг, более 10%, понесли частные банки из группы СЗКО. Эта категория участников рынка имеет существенные объемы портфелей на балансе, состоящие в основном из выпусков с фиксированным доходом. Поэтому переоценка по ним стала максимальной из всех рассмотренных групп банков. Остальные категории банков показали переоценку на уровне 7–9%. Вместе с тем объем переоценки относительно капитала наибольший у прочих банков (более 6%) и частных системно значимых (более 5%).

В материале говорится, что дополнительные расчеты по влиянию указанной переоценки на норматив достаточности собственных средств (капитала) банка показали (Н1.0), что снижение норматива может достигать 1,1 п. п. для дочерних иностранных организаций и 1 п. п. для прочих банков. В то же время эти группы банков имеют относительно высокое значение норматива, поэтому для них этот эффект не является критичным.

Однако государственные и частные банки из группы системно значимых имеют меньший запас капитала, и эффект переоценки для них является ощутимым. «В то же время на фоне общего роста прибыли банков в этом году, в том числе в связи со снижением кредитных рисков, эффект от реализации процентного риска остается ограниченным. В дальнейшем российским банкам следует использовать инструменты хеджирования в целях ограничения возможного процентного риска», — резюмирует регулятор.