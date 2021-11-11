Количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям достигнет в России полумиллиона к 2024 году. Об этом заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил на международной конференции AI Journey 2021.

«В этом году на программы высшего образования в сфере информационных технологий за счет федерального бюджета поступило более 80 тысяч человек. Планируется, что к 2024 году количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям достигнет полумиллиона человек», — сказал Чернышенко.

Ранее вице-премьер сообщал, что около 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям искусственного интеллекта появятся в вузах к 2024 году.