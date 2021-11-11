Нерезиденты и дочерние иностранные банки нарастили в октябре по сравнению с прошлым месяцем покупку иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке. В совокупности они купили на бирже иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) на 93 млрд рублей против 18 млрд в сентябре. Такие данные Банк России представил в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

Частично это объясняется конвертацией рублей, полученных после продаж российских акций, указывает регулятор. Тем не менее это не оказало значительного влияния на внутренний валютный рынок. Вмененная волатильность по опционам «при деньгах» по коротким инструментам оставалась в пределах 6,5%. Кроме того, на валютных свопах нерезиденты, напротив, размещали рубли.

В отдельные дни октября нетто-позиция достигала 30 млрд долларов (короткая позиция по иностранной валюте), что является очередным историческим максимумом.

«Значительный приток нерезидентов на рынок валютных свопов в последнее время свидетельствует о том, что этот инструмент становится наиболее популярным способом участия в российском финансовом рынке для иностранцев. Для сравнения: выход иностранных участников из российских акций с начала 2021 года составил около 4,5 млрд долларов, а приток в валютные свопы за этот же период — 23 млрд долларов», — говорится в материале.

С одной стороны, обращает внимание регулятор, активное участие нерезидентов создает риски их резкого оттока, поскольку более 90% сделок заключаются на короткие сроки — «овернайт» и «неделя». С другой стороны, российские системно значимые банки размещают нерезидентам накопленную на своих счетах валютную ликвидность, полученную преимущественно от экспортеров. Одновременно системно значимые кредитные организации получают рубли для управления ликвидностью.

«Если бы нерезиденты не были активно заинтересованы в сделках с валютными свопами, то российские банки могли бы испытывать проблемы с размещением валютной ликвидности и привлечением рублевой», — замечает ЦБ.