ЦБ установил официальные курсы валют на 12 ноября.

Курс доллара повысился на 50,14 копейки, составив 71,1964 рубля (70,695 рубля на 11 ноября). Курс евро снизился на 13,18 копейки до 81,6552 рубля (81,787 рубля на 11 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,12 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 81,58 рубля (минус 7 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 70,97—71,44 рубля за доллар и 81,33—81,97 рубля за евро.