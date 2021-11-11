Чистая прибыль банка ВТБ за январь — октябрь 2021 года составила 237,5 млрд рублей по РСБУ (неконсолидированные данные), сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В релизе указано, что по итогам десяти месяцев и октября 2021 года банк ВТБ продемонстрировал существенный рост прибыльности. По сравнению с аналогичными периодами 2020 года чистая прибыль за десять месяцев увеличилась в 4,5 раза, а за октябрь — в 212 раз (33,9 млрд рублей).

Чистые процентные доходы составили 493,3 млрд рублей и 51,9 млрд рублей за десять месяцев и октябрь 2021 года соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 27,6% и 19,9%.

«Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем кредитного портфеля банка на фоне стабильной маржинальности бизнеса, которая достигается за счет дальнейшей оптимизации структуры фондирования и увеличения доли более доходных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле», — пояснили в банке.

Чистые комиссионные доходы составили 127 млрд рублей за десять месяцев 2021 года и 10,3 млрд рублей за октябрь 2021 года, увеличившись на 22,4% и сократившись на 12% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 165,8 млрд рублей за январь — октябрь 2021 года, увеличившись на 13,2% год к году. В октябре 2021 года расходы на содержание персонала и административные расходы составили 20,4 млрд рублей, увеличившись на 59,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Совокупные активы банка ВТБ по состоянию на 1 ноября 2021 года составили 18,8 трлн рублей, увеличившись на 15,1% за десять месяцев 2021 года и сократившись на 1,4% за октябрь 2021 года на фоне укрепления курса национальной валюты.

Совокупный кредитный портфель составил 13,3 трлн рублей, увеличившись на 12,5% за десять месяцев 2021 года и сократившись на 0,5% за октябрь 2021 года.

При этом розничный кредитный портфель продолжил расти на 28,1% и на 2,3% за десять месяцев и за октябрь 2021 года соответственно, достигнув 4,2 трлн рублей.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,1 трлн рублей, увеличившись на 6,6% с начала года и сократившись на 1,7% за октябрь 2021 года.

Объем кредитов клиентов среднего и малого бизнеса по банку ВТБ с начала года показывает уверенный рост: прирост с начала 2021 года достиг 12,8% (за октябрь прирост составил 1,3%, за сентябрь 0,8%).

Продажи кредитных продуктов физическим лицам за десять месяцев 2021 года выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 43%, в том числе продажи кредитов наличными — почти на 66%. В банке отмечают снижение темпов роста, что в том числе связано с общерыночным трендом по росту процентных ставок.

Средства клиентов по состоянию на 1 ноября 2021 года составили 16,2 трлн рублей, увеличившись за десять месяцев на 19,3% и сократившись в октябре на 2,2%.

По состоянию на 1 ноября 2021 года общий регулятивный капитал банка ВТБ составил 1,845 трлн рублей, увеличившись на 0,2% за октябрь и на 12,1% с начала года преимущественно за счет заработанной прибыли и привлечения субординированных облигаций.