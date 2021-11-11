Стоимость работ по подведению газа к среднестатистическому дому на земельном участке и установке оборудования составляет 65—80 тыс. рублей. Об этом сообщил глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Есть вилка 65—80 тысяч рублей. На наш взгляд, во всех регионах страны во столько обойдется газификация такого среднестатистического дома, [который] находится в 20—30 метрах от границы земельного участка. В эту сумму, которую я говорю, 65—80 тысяч, входят и материалы на прокладку трубы, и стандартный набор оборудования: это газовая плита, котел, счетчик», — сказал он.

При этом стоимость минимального набора отечественного оборудования составляет от 42 тыс. до 45 тыс. рублей, уточнил Густов.



Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021—2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома — уже за счет собственника.