Корпоративные клиенты «Сбера» сегмента малого бизнеса могут подписывать договор на подключение популярных банковских продуктов, отправив специальный код посредством СМС. Как уточнили в пресс-службе банка, услугой могут пользоваться предприниматели с выручкой до 400 млн рублей в год во время личных встреч или при консультации по телефону с клиентским менеджером.



В список услуг, подписание договора по которым возможно по СМС, входит перечисление заработной платы и подключение эквайринга (по QR, через СмартPOS, «Эвотор» и Android-приложение для приема безналичной оплаты Tap on Phone). В будущем список сервисов будет расширен, обещают в кредитной организации.

При заключении договора клиенту банка приходит СМС от «Сбера» со ссылкой на документ и уникальным кодом. Перейдя по ссылке, предприниматель может ознакомиться со всеми условиями договора и при согласии с ними отправить в ответ код. После этого подписанный с обеих сторон договор автоматически высылается на электронную почту клиента.

Стоимость СМС определяется по тарифам оператора.