Страховая компания «Ренессанс Жизнь» запустила горячую линию на Банки.ру по теме «Накопительное страхование жизни».

На вопросы пользователей финансового маркетплейса ответит руководитель департамента клиентского сервиса СК «Ренессанс Жизнь» Светлана Терновецкая.

Отправить вопрос можно через специальную онлайн-форму, нажав на кнопку «Задать вопрос». Он будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

В этой теме представитель СК ответит на все вопросы, которые будут относиться к накопительному страхованию жизни.