Инфляция в России по итогам 2021 года составит 8—8,3%, а в 2022-м — замедлится до 4—4,5% в годовом выражении. Такой прогноз дали в банке «Открытие».

«Всплеск инфляции происходит во всем мире в результате продолжения роста мировых цен на сельхозпродукцию, сохранения дефицита электронных компонентов и других дисбалансов, вызванных ограничениями на международное движение рабочей силы. Так, например, в США годовые темпы роста цен достигли уровня 6,1% — максимального с 1991 года», — отметил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

При этом, по его словам, гиперинфляция, то есть «неконтролируемый и устойчивый высокий рост цен», в России «маловероятна, поскольку нынешний рост цен во многом вызван не бесконтрольным увеличением наличных денег или ослаблением рубля».



Аналитик поясняет, что наблюдаемое в России с августа ускорение темпов инфляции на 0,94 процентного пункта — с 0,17% до 1,11% в месячном выражении — полностью вызвано ускорением роста цен на сезонную продукцию (его вклад в изменение роста цен можно оценить в 0,8 п. п.) и остальное продовольствие (его вклад составляет 0,14 п. п.). При этом стабильной остается динамика других составляющих инфляции — цен на непродовольственные товары и не регулируемые административно услуги. Высокими — на уровне около 11% в годовом выражении — остаются темпы роста цен на непродовольственные товары длительного пользования, при этом рост цен на услуги и непродовольственные товары остается ниже целевого уровня регулятора (4% год к году), указывает Петроневич.