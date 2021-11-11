Адресные денежные выплаты уязвимым социальным группам не оказали значительного влияния на инфляцию, сообщила заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова на сессии «Прогнозы по экономике восстановления: ESG, структурная перестройка, качество» в рамках Международного форума «Всемирный день качества». Она добавила, что недавние выплаты оказали стимулирующее воздействие на российскую экономику.

«Мы оценивали инфляционное воздействие выплат, оно было крайне незначительным. Пользы от выплат с точки зрения поддержания доходов населения, деловой активности и так далее было значительно больше. <…> Выплаты имели свой эффект, действительно поддержали граждан. Выплаты дали дополнительный импульс экономике», — сказала Крючкова.

Замминистра отметила, что на текущий момент инфляция обусловлена не спросом, а «инфляцией издержек, связанной с давлением мировых цен».

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России за неделю со 2 по 8 ноября замедлилась до 8,07%.