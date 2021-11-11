СберБанк с 11 ноября снижает ставки по ипотеке на новостройки для клиентов, оформляющих кредит по двум документам, на 0,3 процентного пункта. Об этом сообщили в кредитной организации.

Так, процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости будут начинаться от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде и от 2% — по программе субсидирования с застройщиком.

Первоначальный взнос составляет от 20%. Срок кредита — до 30 лет.



Для подачи заявки на ипотеку понадобятся паспорт и еще один документ: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет либо удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.