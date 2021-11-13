🔸 Хорошая новость: на ипотеке сейчас можно серьезно сэкономить. О том, как это сделать тем, кто оформил кредит на покупку недвижимости несколько лет назад, рассказываем здесь.



🔸 В последнее время автомобиль из средства передвижения все больше переходит в категорию роскоши. Средний тариф уже перешагнул уровень в 2 млн рублей, причем при такой стоимости машин еще и нет — практически любую иномарку надо заказывать и ждать в лучшем случае полгода. Банки предлагают кредиты на покупку машин без первоначального взноса, без каско и даже в рассрочку. Отобрали лучшие предложения среди лидеров автокредитования в «Разборе Банки.ру».



🔸 Группа «Ренессанс страхование» стала второй после «Росгосстраха» страховой компанией, представленной на Московской бирже. О том, какие прогнозы по акции и для каких инвесторов она подходит, выясняем в «Разборе Банки.ру».

🔸 Налоговая служба обозначила для владельцев зарубежных интернет-кошельков необходимость отчитываться по доходам с них. В запасе у ведомства может оказаться нетривиальный метод борьбы с неповиновением. О том, чем грозит внимание налоговиков, узнаете из публикации.



🔸 СберБанк внутри себя устроил настоящую карточную революцию. Сначала он переформатировал ассортимент дебетовых карт, а затем в конце лета запустил и новую кредитку. Ставки ниже рынка, длинный льготный период и бесплатное обслуживание. Изучаем плюсы и минусы новой кредитки «Сбера» в «Разборе Банки.ру».



🔸 Инвестиционный советник Игорь Файнман вспоминает, как, будучи начинающим инвестором, потерял деньги, доверившись блондинке из брокерского дома. О том, чему его научил негативный опыт и почему этот урок он считает лучшим в жизни, узнаете из нового выпуска подкаста «Это к деньгам».

