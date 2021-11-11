Рубль немного укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,13 рубля, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,62 рубля (минус 3 копейки).



В ходе сессии было проведено 36,4 тыс. сделок с долларом на сумму около 2,1 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро примерно на 330 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 70,97—71,44 рубля за доллар и 81,33—81,97 рубля за евро.

«Доллар США сегодня уступил позиции рублю. «Россиянин» в моменте пользовался спросом, несмотря на крайне неоднозначное поведение нефти и смешанные отношения к риску», — констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

В четверг рубль отыгрывал существенную часть потерь, понесенных накануне, отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, «некоторую поддержку рублю оказал ближе к вечеру отскок нефтяных цен, несмотря на ухудшение прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть».

«В предстоящие дни можно ожидать новых попыток пары доллар/рубль закрепиться ниже 71 рубля. В то же время уровень в 72 рубля пока выглядит ближайшим сопротивлением для доллара в случае резкого ухудшения аппетита к риску на локальном рынке», — рассуждает Кравченко.