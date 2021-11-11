Портал госуслуг подвергся самой мощной за все время его функционирования кибератаке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минцифры.

В министерстве отметили, что первая атака мощностью свыше 680 Гб в секунду была зафиксирована накануне, 10 ноября, а 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи сталкивались со сложностями входа на портал.

В Минцифры уточнили, что отдельным объектом атаки стал робот Макс. «Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций», — заверили при этом в ведомстве.



Как сообщал телеканал «Татарстан 24», бот, отвечая на вопросы пользователей о том, как получить QR-код для переболевшего, заявлял, что коронавируса не существует, а факт болезни никем не доказан.