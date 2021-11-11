Госдума приняла во втором, основном, чтении поправки в Бюджетный кодекс. Законопроект, в частности, должен закрепить полномочия правительства РФ по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без изменения закона о федеральном бюджете по согласованию со специальной парламентской комиссией, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Ранее эти нормы были приняты нами как временные меры на период борьбы с пандемией, чтобы дать правительству возможность действовать в этих условиях максимально оперативно», — отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, этот законопроект даст правительству возможность максимально оперативно принимать решения в интересах граждан, но Государственной думе необходимо обеспечить в этом вопросе контроль.

Среди прочего речь идет о перераспределении до 10% средств на реализацию госпрограмм (между программами, структурными элементами и годами), уточняется в сообщении Думы.

Предполагается сделать постоянным право использовать средства Фонда национального благосостояния сверх объема, заложенного в федеральном бюджете, если цены на нефть упали ниже базового уровня. В материале ТАСС на эту тему также сообщается, что во втором чтении одобрена норма о повышении порога ликвидной части ФНБ, сверх которого средства могут инвестироваться, с 7% до 10% ВВП.

Поправки также корректируют отдельные нормативы зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ и регулирует межбюджетные отношения. Устанавливается дополнительное регулирование правил предоставления субсидий юрлицам.

«Кроме того, законопроект предусматривает закрепление принципа участия граждан в бюджетном процессе, который означает, в частности, обязанность органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления проводить публичные слушания или общественные обсуждения проектов бюджетов в сроки, позволяющие учесть при подготовке проектов законов о бюджете результаты проведенных публичных слушаний или общественных обсуждений. Этот принцип также закрепляется с целью разработки и реализации государственных и муниципальных программ с учетом мнения граждан», — говорится в сообщении Госдумы.

По информации ТАСС, законопроект также предполагает меры по дальнейшему стимулированию деофшоризации в РФ: в качестве дополнительных ограничений на предоставление господдержки юридическим лицам в форме субсидий и бюджетных инвестиций сокращается с 50% до 25% возможность прямого или косвенного (через третьих лиц) офшорного владения. Минфину предоставляются полномочия по утверждению перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.



В редакции, принятой во втором чтении, уточняется, что при расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц не учитываются прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в РФ, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юрлиц лиц, реализованное через участие в капитале этих ПАО.