СберБанк и телеканал «Пятница» с 11 ноября запускают новое реалити-шоу «Поворот на 180», герои которого за две недели могут полностью изменить свою жизнь, поменяв нелюбимый офис на компанию мечты. Об этом сообщили в банке, уточнив, что «участники шоу будут устраиваться на работу мечты в «Сбер», а также в другие компании».

В каждом выпуске примут участие по два героя. «За время реалити-шоу герои эксперимента встретятся с гуру из профессиональной сферы мечты, проработают с психологом все блоки, мешавшие столько лет им заниматься любимым делом, и встретятся с человеком, который когда-то полностью изменил свою жизнь. Героев ждет реальное погружение в работу, а по окончании двух недель перед каждым из участников встанет выбор: они возвращаются в привычные будни или рискнут и, несмотря на страх и волнение, все-таки решатся окунуться в мир работы мечты и поменять свою жизнь», — рассказали в кредитной организации.

Сейчас запланировано четыре выпуска, трансляция будет доступна на телеканале «Пятница» и в соцсетях.