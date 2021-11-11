Еврокомиссия значительно улучшила прогноз на 2021 год по росту ВВП России — до 3,9% с ожидавшихся весной 2,7%, передает ТАСС. В опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе ЕК подчеркивается, что объем экономики России превысил допандемийный уровень.

«Рост ВВП России составит в 2021 году 3,9%, в 2022 году снизится до 2,6%», — отмечается в документе. Там поясняется, что росту ВВП РФ способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке. В весеннем прогнозе Еврокомиссия предсказывала рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,7%, в 2022-м — 2,3%.

Инфляцию в РФ Еврокомиссия прогнозирует на уровне 6,2% в 2021 году и 4,8% в 2022-м. Уровень безработицы снизится в 2021 году до 5,3% с 5,8% в 2020-м и продолжит снижение до 5,2% в 2022 году.

«Несмотря на низкий уровень вакцинации и высокий уровень смертности от COVID-19 осенью 2021 года, реальный ВВП в России уже превысил показатели до пандемии. Далее рост, вероятно, будет поддержан значительным улучшением условий внешней торговли и повышением налоговых поступлений, которые открывают возможность для новых дотаций и государственных расходов, которые будут стимулировать потребление», — говорится в документе.

При этом Еврокомиссия считает, что повышение цен на нефть и газ не является прямым драйвером роста ВВП России в связи с тарифной политикой, которая ограничивает рост цен на внутреннем рынке. Еврокомиссия ожидает также увеличения несырьевого экспорта, который «поддержал экономику России в течение 2020 года, когда цены на энергоносители были на рекордно низком уровне». Еврокомиссия отмечает, что некоторое укрепление рубля будет способствовать расширению импорта и внутреннего потребления.

В то же время сдерживающим рост фактором станет усиление инфляции, полагает ЕК. Еще одним таким фактором Еврокомиссия называет рост цен на базовые товары (включая продукты питания), который приближается к 10% и будет негативно влиять на внутреннее потребление. ЕК также считает, что низкий уровень вакцинации и высокий уровень распространения COVID-19 будет сдерживать рост российского ВВП.

Также Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП ЕС и зоны евро до 5% в 2021 году с 4,3% и 4,2% соответственно в весеннем прогнозе. В документе отмечается, что рост ВВП ЕС и зоны евро сократится в 2022 году до 4,3%, что соответствует весеннему прогнозу ЕК.

При этом ЕК понизила прогноз роста ВВП США до 7,2% в 2021 году (весной ожидала 7,8%). В 2022 году Еврокомиссия ожидает замедления роста до 5,8%, в 2023-м — до 5,3%. Прогноз роста ВВП Китая на 2021 год остался на уровне 7,9%, несмотря на энергетический кризис. В 2022 году ЕК ожидает роста экономики КНР на уровне 5,3%, тогда как в весеннем прогнозе этот показатель составлял 5,4%.

Инфляция в зоне евро вырастет в 2021 году до 2,6% (весной ожидалась на уровне 1,9%), полагают в ЕК. В 2022 году ЕК прогнозирует снижение уровня инфляции до 2,2%, тогда как весной она прогнозировала 1,3%. По всем 27 странам ЕС в 2021 году инфляция ожидается на уровне 2,6% в 2021 году и 2,5% в 2022-м.

Уровень безработицы в зоне евро в 2021 году составит 7,9%, в ЕС — 7,1%, что несколько ниже ожидавшихся весной 8,4% и 7,6% соответственно.

Еврокомиссия повысила прогноз цены на нефть марки Brent до 78,9 доллара за баррель в 2022 году с 61,6 доллара в весеннем прогнозе. По оценкам ЕК, цена на нефть достигнет пика в IV квартале 2021 года, превысив 80 долларов за баррель.



Таким образом, цена на нефть приближается к семилетнему максимуму, отмечает ЕК. Затем начнется ее поэтапное снижение, которое, как ожидают в Брюсселе, продолжится в течение всего 2022 года. В 2023 году, согласно прогнозу, цена скорректируется до 72,3 доллара за баррель.