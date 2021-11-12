Рубль незначительно теряет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,67 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 81,99 рубля (плюс 3 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,5—71,74 рубля за доллар и 81,77—82,05 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.