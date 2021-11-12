Газпромбанк запустил акцию «Возврат процента», в рамках которой вернет заемщикам 2% от суммы уплаченных процентов после полной выплаты кредита, удержав при этом НДФЛ. Как сообщила пресс-служба кредитного учреждения, акция действует с 12 по 24 ноября 2021 года.

Для участия в акции необходимо оформить кредит наличными на сумму от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей в указанный период, погасить без просрочек не ранее шести месяцев с момента оформления, иметь открытую дебетовую карту банка.

Выплата вознаграждения будет произведена в течение 30 рабочих дней с даты полного погашения задолженности по договору.

Принять участие в акции могут граждане РФ в возрасте от 20 лет на момент подачи заявки, имеющие общий стаж работы не менее года, из них не менее трех месяцев — на последнем месте работы.

Оформить кредит возможно на срок от 13 месяцев до семи лет, процентная ставка зависит от суммы кредита: 8,9% годовых — при кредите до 299 999 рублей, 7,9% — до 3 млн рублей, 7,9% (6,9% для зарплатных клиентов банка) — до 4 999 999 рублей, 5,5% — для суммы 5 млн рублей.

Ставки актуальны в случае оформления договора личного страхования, при отказе ставка увеличится на 6–7 процентных пунктов.

Из документов банку потребуется паспорт, если сумма кредита составит не более 1 млн рублей. Если нужен более крупный кредит, то необходимо предоставить документ, подтверждающий доход (справка 2-НДФЛ, по форме банка, справка о размере выплаченной пенсии, справка о ежемесячном пожизненном содержании судей).

Документы, подтверждающие трудовую занятость, потребуются для суммы кредита более 500 тыс. рублей.