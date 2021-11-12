Правительство освободит малые и средние непубличные компании от нагрузки примерно в 10 млрд рублей в год, пишут «Известия», уточняя, что речь идет об отмене для них обязательного аудита. Комплекс законопроектов, регулирующих этот вопрос, подготовило Минэкономразвития.

Правительство на заседании 11 ноября одобрило подготовленные МЭР законопроекты («О внесении изменения в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса РФ» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), рассказали в пресс-службе Кабмина. Они будут направлены в Госдуму в установленном порядке, добавили там.

Как пояснил замглавы ведомства Илья Торосов, законопроекты позволят отдельным непубличным акционерным обществам не проводить обязательный аудит. Ежегодные проверки не отменяются только для компаний, ценные бумаги (облигации) которых допущены к организованным торгам, а также в капитале которых участвует государство, субъект или муниципалитет, указал он.

Минфин задумал ограничить стратегические предприятия в выборе аудиторов Минфин решил оградить российские стратегические предприятия от влияния аудиторов с иностранными корнями или связями, подготовив соответствующий законопроект, пишет «Коммерсант». Теперь проверять такие компании смогут лишь аудиторы, у которых отсутствуют связи с иностранцами, включая членство в международных организациях.

В случае принятия законопроектов Госдумой изменения вступят в силу с 1 января 2022 года, указали в Минэкономразвития. «Гибкие условия в отношении небольших акционерных обществ, дающие возможность не проводить обязательный аудит, позволят бизнесу сократить издержки. Указанные изменения востребованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации деятельности непубличных акционерных обществ», — подчеркнул Торосов.

Сейчас в России около 20 тыс. компаний, которые будут освобождены от обязательного аудита, пояснил член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп» Павел Гагарин. Стоимость реального аудита в зависимости от региона и объема работы колеблется от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, отметил он. «Если взять среднюю сумму в 500 тысяч рублей и умножить на 20 тысяч компаний, получаем 10 миллиардов рублей в год — не такую большую сумму. Столько сможет сэкономить российский бизнес», — оценил Павел Гагарин.

Публичные и непубличные общества, для которых аудит останется обязательным, должны будут привлекать для проверки только независимую аудиторскую компанию, уточнили в МЭР. У непубличных организаций, которые освобождаются от обязательного аудита, останется возможность его проводить по предложению совета директоров, отметил Торосов. «Если будет принято соответствующее решение, оно должно быть включено в повестку дня годового общего собрания акционеров, на котором будет назначена аудиторская организация или индивидуальный аудитор», — сказал он.