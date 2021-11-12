📰 Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора», пишут «Известия». Так, до 2025 года планируется на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови — до 108,3 га. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. тонн продукции. Летом овощи из «борщевого набора» стали лидерами по подорожанию среди базовых продуктов. В числе причин называлась их нехватка и отсутствие необходимого количества хранилищ.

📰 В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов, пишут «Известия». В частности, в воздушном законодательстве отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг». Ужесточить наказание предложено по аналогии со статьей КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Грубые нарушения по ней грозят юрлицам штрафами до 200 тыс. рублей и приостановкой деятельности сроком до 90 дней.

📰 Депутаты петербургского Заксобрания Алексей Цивилев и Дмитрий Панов намерены выделить такси в отдельную группу повышенного риска, пишет «Парламентская газета». Они собираются инициировать изменение федерального законодательства, чтобы водителей легковых и маршрутных такси наказывали за нарушения ПДД в два-три раза жестче, чем обычных водителей. Поводом для их появления послужили многочисленные аварии маршруток с пассажирами и инциденты с таксистами. Повышенные штрафы, по их мнению, способны дисциплинировать рынок такси и пассажирских перевозок.



📰 Госкомпании за три квартала 2021 года сохранили номинальный объем закупок у малого бизнеса на прошлогоднем уровне, при этом доля МСП в поставках для нужд госАО выросла до 31%, пишет «Коммерсант». Это может говорить как о повторном сокращении совокупного объема закупок госкомпаний (годом ранее — на 13%), так и об уменьшении реального объема поставок МСП: промышленные цены за год выросли почти на четверть.



📰 Наметившееся в сентябре взаимопонимание правительства с крупным бизнесом в вопросах налогообложения оказалось краткосрочным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на форум в РСПП. Компании надеются на то, что рост налоговой нагрузки на металлургов будет временным, и обещают добиваться возврата к прежним ставкам. Власти же возвращаться к дискуссии не намерены. Правительство изъятием сверхприбылей стремится компенсировать «ковидные» потери бюджета и покрыть долгосрочные расходы на достижение национальных целей.

📰 Распродажа российских активов иностранцами на фоне рекордной инфляции в США маловероятна, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков. По их мнению, причины этого — стабильный курс рубля и баланс фундаментальных факторов, благоприятствующих дальнейшему укреплению национальной валюты: высокие цены на нефть и газ, рост физических объемов экспорта нефти и газа, сезонное снижение импорта в начале года. Кроме того, ослабление валют развивающихся рынков к доллару происходит с июля 2021 года, в то время как рубль укрепляется, заключили эксперты.

