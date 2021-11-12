Фондовые индексы в России существенно снижаются в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск индекс Мосбиржи потерял 0,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 171,52 пункта. Индекс РТС опустился на 1,07% — до отметки 1 834,71.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов прогнозирует, что в пятницу основной фокус инвесторов будет сосредоточен на падающей на процент нефти и снижающихся в цене металлах.

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«Рынки входят в стадию высокой волатильности в условиях, когда ФРС США начинает плавно ужесточать денежно-кредитную политику. Поэтому сегодня ждем небольшого снижения российского рынка акций, по крайней мере в первой половине дня. В том числе это коснется и акций золотодобытчиков, которые в последние дни были лидерами прироста стоимости. Для тех, у кого нет золота в портфеле, складывается хорошая возможность прикупить его. Котировки золота сумели закрепиться выше сопротивления 1 830 долларов за тройскую унцию и теперь на росте инфляционных страхов имеют хорошую возможность двинуться к следующей цели — 1 930 долларов. По остальным бумагам рекомендуем сохранять позиции и потихоньку сокращать их при приближении индекса Мосбиржи к верхней границе восходящего канала, которая сейчас проходит в районе 4 300 пунктов», — отметил аналитик.