Банк «Санкт-Петербург» удвоил чистую прибыль, заработав 14,9 млрд рублей за январь — октябрь 2021 года по РСБУ, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Чистая прибыль банка за десять месяцев 2021 года выросла на 96,3% по сравнению с результатом аналогичного периода 2020-го. Рентабельность капитала по итогам отчетного периода составляет 19,3% (11,1% по итогам десяти месяцев 2020 года).

Чистый процентный доход, полученный за январь — октябрь 2021 года, составил 22,7 млрд рублей (плюс 14,1% по сравнению с результатом десяти месяцев 2020-го).

Чистый комиссионный доход вырос на 27,6% по сравнению с результатом за десять месяцев прошлого года и достиг 7,3 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 3,2 млрд рублей (минус 34,7% по сравнению с результатом за десять месяцев 2020 года).

Выручка с начала года составила 34,6 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с результатом десяти месяцев 2020 года.

Операционные расходы за десять месяцев 2021 года составили 12,5 млрд рублей (плюс 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Отношение расходов к доходам за год не изменилось — 36,2%.

Резервы за январь — октябрь 2021 года достигли 3,7 млрд рублей (минус 65,8% по сравнению с результатом за десять месяцев 2020-го).

Активы банка по итогам десяти месяцев 2021 года составили 800,2 млрд рублей (плюс 9,5% по сравнению с показателем на 1 января 2021 года и плюс 3,9% — с показателем на 1 октября 2021 года).

На 1 ноября 2021 года кредитный портфель достиг 519,4 млрд рублей, увеличившись на 13,9% по сравнению с 1 января 2021 года. За октябрь текущего года рост составил 1,8%.

Кредиты корпоративным клиентам — 388,7 млрд рублей (плюс 13,9% по сравнению с 1 января 2021 года, рост за октябрь — 2,1%.

Кредиты физическим лицам составили 130,5 млрд рублей (плюс 13,8% по сравнению с 1 января 2021-го; плюс 1% по сравнению с 1 октября 2021-го.

По состоянию на 1 ноября 2021 года уровень просроченной задолженности составил 5,3% (4,9% — на 1 января 2021-го). Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 ноября 2021-го — 195%.

На 1 ноября 2021 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 493,4 млрд рублей (плюс 2% по сравнению с 1 января 2021 года). Из них средства юридических лиц — 210,7 млрд рублей (рост на 0,4% с начала года), средства физических лиц — 282,7 млрд (плюс 3,3%).