Международная платежная система Visa ввела специальные тарифы за прием карт к оплате для крупных онлайн-магазинов: теперь ее размер составит от 1,2% до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж, пишет РБК. Изменения вступают в силу 1 февраля 2022 года, говорится в бюллетене Visa.

Под критерии участников новой программы подпадают такие маркетплейсы, как Ozon, Wildberries и другие. Раньше отдельных тарифов для крупных онлайн-ретейлеров у Visa не было. Речь идет о межбанковской комиссии, или интерчейндже. Это часть эквайринговой комиссии — общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но он является доходом банка, выпустившего карту покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. Сейчас размер интерчейнджа в e-commerce составляет от 1,9% до 2,4%, эквайринговая комиссия для крупного бизнеса — 2%, для среднего — 2,4%, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Если размер интерчейнджа выше эквайринга, то эту разницу доплачивает банк, обслуживающий продавца. Свои расходы он компенсирует за счет стоимости других услуг и продуктов для бизнеса, уточнил он.

Новая программа рассчитана на то, чтобы стимулировать дальнейшее развитие электронной коммерции в России, объяснил представитель Visa. Он уточнил, что электронная коммерция в России бурно развивается в последние годы: «С начала пандемии количество трансакций по картам Visa за покупки товаров в Интернете выросло на 31%, что говорит о популярности у потребителей цифровых каналов торговли».

Отмечается, что программа для онлайн-ретейлеров будет действовать три года. Чтобы получить льготные тарифы, магазинам необходимо выполнить ряд условий. Так, общий годовой объем платежей на сайте магазина (не в пункте выдачи заказов и не при доставке) должен составлять от 25 млрд до 150 млрд рублей. В этом случае размер межбанковской комиссии составит 1,4% для токенизированных платежей через Apple Pay, Samsung Pay и т. п., 1,5% — для платежей с вводом карточных данных.

Если общий годовой объем интернет-трансакций превысит 150 млрд рублей, то размер интерчейнджа для токенизированных платежей составит 1,2%, для карточных — 1,3%. Кроме того, на торговой площадке должна отсутствовать ценовая дискриминация по картам Visa. Кроме крупных маркетплейсов льготные тарифы с 9 июля 2022 года установлены для онлайн-магазинов мебели и товаров для дома с большим объемом продаж, с 6 августа 2022 года — для крупных онлайн-магазинов бытовой техники.

Более низкие ставки по токенизированным платежам представитель Visa объяснил тем, что такие трансакции более безопасны, поэтому с помощью ставок компания стимулирует участников платежной экосистемы активнее внедрять более передовые платежные технологии.