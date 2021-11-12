Четкий регламент коммуникации налоговых органов с бизнесом за рамками налоговых проверок не установлен, что в большинстве случаев дает инспекторам возможность оказывать на предпринимателей давление, действовать с позиции силы еще на первоначальной стадии переговоров, пишут «Ведомости» со ссылкой на жалобу президента Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергея Катырина руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

ТПП предлагает четко описать порядок такого «неформального» общения: как правило, инспекции рассылают компаниям письма, где сообщают о выявленных рисках и предлагают уточнить налоговую декларацию, говорится в письме; предпринимателя могут вызвать на комиссию и предложить добровольно заплатить налоги до открытия выездной проверки, которая всегда заканчивается доначислениями, подчеркнул Катырин.

Из опасения довести дело до комиссии бизнес может согласиться на требования инспекторов на предварительной стадии, хотя оснований к этому у них может и не быть; чтобы избежать такой практики, компаниям нужно сразу показывать все материалы, которые стали поводом для подозрений, и давать достаточно времени на возражения, отмечается в письме.

У ФНС больше ресурсов для сбора данных, в то время бизнес находится в информационном вакууме; зачастую невозможно быстро дать обоснованные и развернутые пояснения: нужно запросить информацию у контрагентов, поднять документацию и т. д., поэтому срок на уточнение компанией налоговых обязательств по итогам комиссии нужно продлить до месяца, предлагает ТПП.

Для предпроверочного анализа не нужна такая же жесткая процедура, как при налоговой проверке, заявлял ранее замглавы ФНС Дмитрий Сатин, ведь налоговый орган вправе вызвать налогоплательщика для дачи пояснений (пп. 4 п.1 ст. 31 НК).