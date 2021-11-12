Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в октябре 2021 года выплатила кредиторам 126 ликвидируемых банков 13,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

В общей сложности выплаты получили 51,7 тыс. кредиторов. Всего с начала 2021 года на расчеты с 147,3 тыс. кредиторов 247 ликвидируемых банков агентство перечислило 72,5 млрд рублей.

В АСВ сообщили, что по состоянию на 1 ноября 2021 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 385 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,5%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,2%, второй очереди — на 37%, третьей очереди — на 32,9%.

По данным на 1 ноября 2021 года, агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 348 кредитных организациях.