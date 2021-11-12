Министерство финансов разработало проект поправок в Налоговый кодекс, которые расширят круг тех, кто имеет право на освобождение от уплаты подоходного налога при продаже недвижимости, пишет РБК. Под налоговую льготу попадут семьи с двумя и более детьми, которые продали жилье для покупки нового, более просторного.

Минфин прописал пять условий, соблюдение которых необходимо таким семьям для освобождения от НДФЛ. Поправки подготовлены в уже внесенный в Госдуму налоговый пакет, помимо прочего включающий введение акциза на жидкую сталь. Как следует из текста поправок, Минфин предлагает освободить доход от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома (независимо от срока нахождения объекта недвижимости в собственности) при одновременном соблюдении пяти условий.

Так, это возможно, если налогоплательщик или его супруг являются родителями двух или более несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно). Кроме того, новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в который продана старая или не позднее 30 апреля следующего года; если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата. Общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. Также кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей, а на момент продажи жилья ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.

Предполагается, что поправки вступят в силу с даты официального опубликования федерального закона и распространятся на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.

Поправки носят социальный характер, как и задумывали их инициаторы, полагает ведущий юрист практики «Налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков. «Введение нормы поможет семьям с двумя и более детьми быстрее улучшить жилищные условия без дополнительных потерь на уплату налогов», — отметил он.

Сейчас при продаже объекта недвижимости граждане обязаны уплатить налог на доходы физлиц в размере 13%. Однако в законодательстве предусмотрены варианты безналоговой продажи жилья. Основной способ — владение квартирой более пяти лет (до 2016 года этот срок составлял три года), после чего можно продавать собственность без уплаты налога.

В некоторых случаях срок владения для безналоговой продажи жилья сокращается до трех лет. Это правило распространяется на объекты недвижимости, полученные по наследству или договору дарения от близкого родственника, в результате приватизации и по договору пожизненного содержания с иждивением. Также через три года без потерь можно продать недвижимость в течение 90 дней с момента покупки нового жилья, если оно является единственным жильем продавца (правило действует с 2020 года).